Обновление 1.1.0 для CarX Drift Racing 3: Джимхана, настройка сложности и улучшенный диностенд

Для CarX Drift Racing 3 вышло обновление 1.1.0, которое уже можно скачать на iOS и Android. Разработчики добавили новую одиночную кампанию под названием «Джимхана», а заодно позволили выбирать уровень сложности для всех одиночных режимов.

Ещё в игре появился новый автомобиль — Nishimo S13C, правда, его можно получить только через внутриигровой магазин. Что касается технической части, то теперь игроки могут переходить в тест-драйв прямо из диностенда, который, кстати, тоже обновили.

Среди прочих улучшений — появление имперской системы измерений и эффекта Backfire, а также исправление различных ошибок и недочётов.