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CarX Drift Racing 3 25.09.2024
Гонки, Автомобили, Условно-бесплатная
6 8 оценок

Обновление 1.1.0 для CarX Drift Racing 3: Джимхана, настройка сложности и улучшенный диностенд

Lunersun
Новости

Для CarX Drift Racing 3 вышло обновление 1.1.0, которое уже можно скачать на iOS и Android. Разработчики добавили новую одиночную кампанию под названием «Джимхана», а заодно позволили выбирать уровень сложности для всех одиночных режимов.

Ещё в игре появился новый автомобиль — Nishimo S13C, правда, его можно получить только через внутриигровой магазин. Что касается технической части, то теперь игроки могут переходить в тест-драйв прямо из диностенда, который, кстати, тоже обновили.

Среди прочих улучшений — появление имперской системы измерений и эффекта Backfire, а также исправление различных ошибок и недочётов.

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