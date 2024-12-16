Разработчики CarX Drift Racing 3 анонсировали крупные обновления и рассказали о ПК-версии

Команда CarX Drift Racing 3 ещё 11 декабря провела стрим с ответами на вопросы игроков, и похоже, нас ждёт много интересного. В следующем обновлении добавят режим джимханы, появятся уровни сложности в одиночной кампании, да и диностенд наконец-то переделают — можно будет сразу прыгать в тестдрайв. Новые автомобили тоже будут. Разработчики сейчас в основном смотрят на популярные модели из реальных соревнований. Одну такую машину завезут уже в следующем патче, а ещё одну, о которой часто просят в комментариях, анонсируют совсем скоро.

С онлайном ситуация такая — команда вовсю работает над этим режимом, хотя признаёт, что задача непростая из-за разных устройств и качества связи. Зато точно появится онлайн авторынок, который должен раскрутить внутриигровую экономику. А для любителей тюнинга готовят кучу всего: и тонировку стёкол добавят, и салон разрешат менять, даже аниме-винилы обещают. В перспективе появится настройка внешности пилота. Жаль только, что карты в стиле Питера из второй части пока не планируются, да и система с наймом механиков тоже не предвидится.

Ну и важное для ветеранов второй части — перенести прогресс, к сожалению, не выйдет. Игры слишком разные технически. Но разработчики обещают придумать какую-нибудь систему наград для старых игроков.

Кстати, о ПК и консольных версиях. Над ними работает отдельная команда, и они явно не будут простым портом — обещают улучшенную графику и перебалансированные механики. Правда, подробности расскажут только в следующем году.

Сама игра доступна в Google Play и AppStore.