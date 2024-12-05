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CarX Drift Racing 3 25.09.2024
Гонки, Автомобили, Условно-бесплатная
6.5 2 оценки

Создатели CarX Drift Racing 3 выпустили свою игру на Android и расширили географию iOS-версии

Lunersun
Новости

CarX Drift Racing 3 добралась до мобильных платформ. Теперь игра доступна в Google Play и AppStore. На iOS, кстати, игра уже была доступна, но только для российских игроков.

В CarX Technologies не стали особо распинаться о третьей части, но главное всё же подчеркнули — та самая реалистичная физика, за которую серию полюбили миллионы игроков, никуда не делась. А ещё разработчики подкинули кучу нового контента: тут тебе и свежие места для дрифта, и куда больше возможностей для тюнинга тачек.

Также специально для запуска выпустили релизный трейлер, где показали все прелести новой части.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Unicorling

Мне интересно, почему новости по этой игре выкладывает только Lunersun, при этом к новостям всегда много негативных отзывов, но новости всегда в плюсах

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NargrubWal

Реальные дрифтеры (кто практикует такую езду в реале) очень любят именно CarX.

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