Создатели CarX Drift Racing 3 выпустили свою игру на Android и расширили географию iOS-версии

CarX Drift Racing 3 добралась до мобильных платформ. Теперь игра доступна в Google Play и AppStore. На iOS, кстати, игра уже была доступна, но только для российских игроков.

В CarX Technologies не стали особо распинаться о третьей части, но главное всё же подчеркнули — та самая реалистичная физика, за которую серию полюбили миллионы игроков, никуда не делась. А ещё разработчики подкинули кучу нового контента: тут тебе и свежие места для дрифта, и куда больше возможностей для тюнинга тачек.

Также специально для запуска выпустили релизный трейлер, где показали все прелести новой части.