Создатели CarX Drift Racing 3 выпустили свою игру на Android и расширили географию iOS-версии

CarX Drift Racing 3 добралась до мобильных платформ. Теперь игра доступна в Google Play и AppStore. На iOS, кстати, игра уже была доступна, но только для российских игроков.
В CarX Technologies не стали особо распинаться о третьей части, но главное всё же подчеркнули — та самая реалистичная физика, за которую серию полюбили миллионы игроков, никуда не делась. А ещё разработчики подкинули кучу нового контента: тут тебе и свежие места для дрифта, и куда больше возможностей для тюнинга тачек.
Также специально для запуска выпустили релизный трейлер, где показали все прелести новой части.
Мне интересно, почему новости по этой игре выкладывает только Lunersun, при этом к новостям всегда много негативных отзывов, но новости всегда в плюсах
Реальные дрифтеры (кто практикует такую езду в реале) очень любят именно CarX.