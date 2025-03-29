CarX Drift Racing Online 2 не за горами: улучшенная физика, повреждения машин и помощь настоящих дрифтеров в разработке

Создатели популярного «симулятора дрифта» CarX Drift Racing Online анонсировали вторую часть. Видать, разработчики решили не останавливаться на достигнутом успехе — ведь оригинальная игра 2017 года разошлась тиражом более 6 миллионов копий и собрала «крайне положительные» отзывы в Steam. Само собой, во второй части появятся разные технологические улучшения, которые должны порадовать поклонников серии.

Главное нововведение — это усовершенствованная физика, над которой трудились вместе со спортсменами команды CarX Motosport. Отныне машины будут вести себя гораздо реалистичнее, что особенно оценят игроки с рулём. А ещё впервые в серии на ПК добавят систему повреждений автомобилей — теперь «железные кони» будут получать визуальные увечья после столкновений.

Кроме того, в сиквеле появится система судейства по образцу настоящих профессиональных чемпионатов по дрифту. Это касается как одиночных, так и парных заездов. Ну и куда же без тюнинга — в новой части можно будет не только прокачивать машины, но и менять их внешний вид с помощью глубокой системы настройки. Да и трассы обещают добавить культовые, знакомые всем любителям дрифта.

Что касается режимов, то игроки смогут проходить одиночную карьеру, где им раскроют все секреты дрифта, или же погрузиться в мультиплеер с дуэлями, чемпионатами «Топ-32» и свободными заездами. И конечно, никуда не денутся рейтинговые таблицы для самых упорных гонщиков.

CarX Drift Racing Online 2 разрабатывается как для ПК, так и для консолей. В раннем доступе Steam игра появится уже в четвёртом квартале этого года, причём страницу игры обещают открыть на следующей неделе. А вот про другие платформы разработчики пока помалкивают — видимо, информация будет позже.