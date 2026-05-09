CarX Drift Racing Online 2 вышла в Steam со "смешанными" отзывами

CarX Technologies выпустила в раннем доступе Steam CarX Drift Racing Online 2 — новый дрифтовый симулятор с упором на реализм и соревновательный мультиплеер.

Разработчики делают ставку на переработанную физику и поведение автомобилей, а также на систему судейства, вдохновлённую настоящими дрифт-чемпионатами.

Новая реалистичная физика и модель шин идеально подходят для игры на руле и других игровых контроллерах. Для подготовки к мультиплеерным турнирам вы пройдете путь от начинающего дрифтера до профессионального пилота, соревнующегося в мировых дрифтовых сериях.

В игре доступны детальная настройка автомобилей, тюнинг подвески, коробки передач и ЭБУ, а также система повреждений. Однако старт проекта в Steam оказался неоднозначным: часть игроков жалуется на проблемы с оптимизацией, вылеты и слабый ИИ ботов в карьере. Сейчас у игры смешанные отзывы.