Разработчик CarX Drift Racing Online 2 рассказал о сложностях создания гоночных симуляторов

Руководитель проекта CarX Drift Racing Online 2 Владимир Бережной поделился подробностями о процессе разработки современных автосимуляторов. Представитель отечественной студии CarX Technologies объяснил ключевые отличия симуляторов от аркадных гонок и рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются создатели таких игр.

Создание качественного гоночного симулятора является 1 из наиболее ресурсоемких задач в игровой индустрии, требующей многолетней работы над физической моделью. Команда CarX Technologies развивает собственную технологию симуляции физики суммарно уже почти 20 лет. Ее история началась с дипломного проекта соучредителя компании Анатолия Щербака, который сначала тестировался в мобильных играх, а затем лег в основу оригинальной CarX Drift Racing и ее продолжения. По словам разработчиков, достоверная физическая модель - это фундамент, без которого проект не сможет удержать преданную аудиторию.

Главным отличием автосимуляторов от аркадных гонок Бережной назвал глубину симуляции физических процессов. В качественных симуляторах достоверно рассчитывается пятно контакта каждого колеса с покрытием, а также все силы, передающиеся от дороги на кузов автомобиля. В аркадных играх вроде Need for Speed физика зачастую упрощена до расчета 1 точки сцепления, вокруг которой вращается машина, так как приоритетом там является развлечение игрока. Игра CarX Drift Racing Online 2 создается на движке Unity, где за базовые столкновения отвечает стандартный модуль Unity Physics, однако для симуляции сцепления шин с поверхностью асфальта или гравия авторы применяют собственную уникальную библиотеку, рассчитывающую температуру, деформацию и износ покрышек.

Еще 1 важной составляющей качественного симулятора дрифта является детальный тюнинг. В новых проектах компании внешние изменения напрямую влияют на поведение машины. Например, снятие переднего бампера снижает вес автомобиля на 30-40 килограммов, что мгновенно меняет развесовку по осям, аэродинамическое сопротивление и прижимную силу, трансформируя характер управляемости автомобиля на трассе.

Весомым вызовом при создании симуляторов Бережной назвал дефицит кадров. Найти профессионального геймдизайнера с глубоким пониманием автоспорта и физики дрифта на рынке труда практически невозможно. Из-за этого студии приходится искать таланты в сообществе игроков, привлекая к разработке виртуальных спортсменов и авторов модификаций, а затем обучать их работе со специализированными инструментами. Около 50 процентов состава отдела геймдизайна в команде CarX составляют выходцы из комьюнити. Также разработчикам приходится тратить много сил на поддержку специфических запросов хардкорной аудитории, таких как совместимость с системами виртуальной реальности VR, работа с 3 мониторами и интеграция рейтингов безопасности для предотвращения аварий на онлайн-трассах.

В качестве эталонов в индустрии Бережной выделил проект iRacing за его реалистичную физику дождя, а среди классических аркад отметил Mario Kart и Need for Speed Underground, которая ранее оказала ключевое влияние на гоночную культуру. При этом современные аркады вроде последних частей Need for Speed и Forza Horizon представитель компании охарактеризовал как красивое интерактивное кино, где из-за возможности перемотки времени и легких перезапусков теряется спортивный азарт и чувство риска.