В ранний доступ вышла российская игра про дрифт - CarX Drift Racing Online 2

CarX Drift Racing Online 2 — это реалистичный симулятор дрифта, разрабатываемый российской студией CarX Technologies. Игра является прямым продолжением популярной первой части, предлагая глубокое погружение в мир профессионального дрифта.

Реалистичная физика: Обновленная модель поведения автомобиля и шин была создана в сотрудничестве с гоночной командой CarX Motorsport, что обеспечивает точное управление, особенно при игре с рулем.

Тюнинг и кастомизация: Продвинутая настройка технических характеристик (подвеска, двигатель, давление в шинах) и детальный визуальный стайлинг с системой винилов.

Система повреждений: Реализована полноценная модель повреждений автомобилей.

Режим карьеры: Игрокам предстоит пройти путь от новичка в «Школе дрифта» до профессионального пилота мировых серий.

Система судейства: В игру внедрён формат соревнований и оценки заездов, максимально приближенный к реальным современным дрифт-чемпионатам.

Мультиплеер: Большое количество сетевых активностей, включая открытые онлайн-комнаты для тренировок с друзьями и официальные турниры.

Релиз на ПК, в будущем возможен выход на консолях.