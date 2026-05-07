В ранний доступ вышла российская игра про дрифт - CarX Drift Racing Online 2

CarX Drift Racing Online 2 — это реалистичный симулятор дрифта, разрабатываемый российской студией CarX Technologies. Игра является прямым продолжением популярной первой части, предлагая глубокое погружение в мир профессионального дрифта.
Реалистичная физика: Обновленная модель поведения автомобиля и шин была создана в сотрудничестве с гоночной командой CarX Motorsport, что обеспечивает точное управление, особенно при игре с рулем.
Тюнинг и кастомизация: Продвинутая настройка технических характеристик (подвеска, двигатель, давление в шинах) и детальный визуальный стайлинг с системой винилов.
Система повреждений: Реализована полноценная модель повреждений автомобилей.
Режим карьеры: Игрокам предстоит пройти путь от новичка в «Школе дрифта» до профессионального пилота мировых серий.
Система судейства: В игру внедрён формат соревнований и оценки заездов, максимально приближенный к реальным современным дрифт-чемпионатам.
Мультиплеер: Большое количество сетевых активностей, включая открытые онлайн-комнаты для тренировок с друзьями и официальные турниры.
Релиз на ПК, в будущем возможен выход на консолях.
альфа тест не без проблем был конечно, но физика вышла на новый уровень, м, конфетка, так что стоит того что бы взять к первой части.
Трейлер игрового процесса.