В Steam появилась страничка CarX Drift Racing Online 2 - симулятора дрифта с настоящей системой судейства

Как и было обещано ранее, в Steam появилась страница симулятора дрифта CarX Drift Racing Online 2.

Эта игра является продолжением CarX Drift Racing Online, и если верить описанию, то во второй части авторы сделали упор на реализм — в игре будет настоящая система судейства как в современных дрифт-чемпионатах. Физика и модель шин рассчитаны специально под игру на руле и других контроллерах. Да ещё и повреждения машин завезли в игру — бампер можно снести, а на двери оставить следы после слишком тесного контакта.

В игре будет несколько режимов для мультиплеера: дуэли, TOP 32, свободные заезды и джимхана. Также создатели игры не поскупились на лицензированные трассы. В список вошли японская Ebisu Circuit, немецкая Nürburgring Nordschleife, американская Dominion Raceway и российская ADM Raceway. Все треки, как утверждают разработчики, воссозданы с помощью лазерного сканирования для максимальной точности.

Ну и конечно же не обойдётся без режима карьеры. Карьера тут стандартная — начинаешь учиться азам в школе дрифта, потом понемногу растёшь от уличных гонок до больших чемпионатов. По ходу дела можно будет настраивать своё авто: менять подвеску, коробку и двигатель.

Выйдет игра в четвёртом квартале этого года.