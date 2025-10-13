Вышла демоверсия российской игры про дрифт - CarX Drift Racing Online 2

В Steam стала доступна демоверсия CarX Drift Racing Online 2 — дрифтовый симулятор с реальным форматом соревнований и системой судейства современных дрифт чемпионатов. Новая реалистичная физика и модель шин идеально подходят для игры на руле и других игровых контроллерах. Для подготовки к мультиплеерным турнирам вы пройдете путь от начинающего дрифтера до профессионального пилота, соревнующегося в мировых дрифтовых сериях!

Продвинутая система тюнинга и настройки автомобиля. Подвеска, КПП, ECU и другие важные части гоночного автомобиля можно улучшать, настраивать и тонко персонализировать. Система повреждений автомобиля добавляет реалистичности заездам, снести бампер при суперблизкой перекладке или оставить следы на двери лидера теперь возможно!

В игре представлены детально воссозданные с помощью лазерного сканирования лицензированные трассы: Ebisu Circuit в Японии, Nurburgring Nordschleife в Германии, Dominion Raceway в США и ADM Raceway в России!