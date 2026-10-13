Идёт набор игроков для закрытого бета теста российской игры про ралли - CarX Rally на ПК

Компания CarX Technologies напоминает что открыла набор игроков в команду закрытого бета тестирования ПК-версии игры CarX Rally — это полноценный реалистичный симулятор ралли, разработанный с нуля на собственном физическом движке. Игра позиционируется как самостоятельный проект, а не порт мобильной версии, и создается с акцентом на высокую точность управления, влияние дорожного покрытия на поведение автомобиля и глубокое взаимодействие с сообществом.

Уникальная физика: Собственная физическая модель воссоздает разницу в сцеплении на грязи, асфальте и гравии. Игроку необходимо адаптировать стиль вождения под погодные условия и рельеф.

Система повреждений: Визуальные и технические повреждения: при столкновениях на кузове появляются вмятины и царапины, а кузовные детали могут полностью отлетать.

Настройка ключевых узлов и систем автомобиля для лучшего контроля над неровностями трассы, стабильного прохождения поворотов и достижения максимальной скорости.

Редактор уровней: Встроенный внутриигровой редактор позволяет быстро создавать собственные спецучастки. Ими можно делиться с комьюнити и проходить сотни трасс, созданных другими игроками.

Поддержка периферии: Полноценная поддержка геймпадов, игровых рулей, других гоночных контроллеров и конфигураций с тремя мониторами.

Режимы игры: Одиночные чемпионаты, сетевой режим Online PvP, а также асинхронный мультиплеер по таблицам лидеров.

Игра готовится к выходу в раннем доступе, ссылка приём заявок ЗБТ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7QByZ6hbMCpvuR-QhGKlX1vSX-Qu9OjeUaItc1j5U5xfIkw/viewform