Показана система разрушений автомобилей в российской игре про ралли CarX Rally

Разработчики из CarX Technologies показали геймплейное видео системы повреждений для ПК-версии CarX Rally. Короткий ролик под названием «CarX Rally - Damage System Demo» демонстрирует механику деформации кузова и обновленную графику. Разработчики подчеркивают, что ПК-версия создается практически с нуля и имеет мало общего со старой мобильной игрой.
Визуальные дефекты: При столкновениях на кузове остаются реалистичные царапины, вмятины и сколы.
Разрушаемость деталей: От сильных ударов у автомобилей отрываются элементы обвеса и бамперы.
Влияние на физику: Аварии напрямую повреждают подвеску и «убивают» колеса, что критически меняет поведение машины на трассе.
Экономика заездов: Неаккуратное вождение приводит к необходимости ремонта и штрафам за потраченное на спецучастках время.
На данный момент показанные материалы отражают текущую стадию разработки (Work in Progress). Параллельно студия уже открыла запись на закрытое бета-тестирование проекта и готовит игру к выходу в ранний доступ.
Вся серия CarX это дешевая поделка. В своих играх как детишки все ломают, меняют, перестраивают постоянно. Нет ни фирменного стиля, ни особых фишек.
Атмосфера и антураж локаций просто балдёж. Выглядит на голову лучше скучных западных аналогов
Не понимаю смысл вообще переделывать условно донатную игру в платную, разрабы реально имбецилы, как те кто пишут системные требования с графикой 2013 годов.
А зачем? Да ещё и с такой отдачей от малейшего касания объектов. Игра же про ралли, а не про "разбей тачку и посмотри как она поломается".
похоже на игру