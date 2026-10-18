Показана система разрушений автомобилей в российской игре про ралли CarX Rally

Разработчики из CarX Technologies показали геймплейное видео системы повреждений для ПК-версии CarX Rally. Короткий ролик под названием «CarX Rally - Damage System Demo» демонстрирует механику деформации кузова и обновленную графику. Разработчики подчеркивают, что ПК-версия создается практически с нуля и имеет мало общего со старой мобильной игрой.

Визуальные дефекты: При столкновениях на кузове остаются реалистичные царапины, вмятины и сколы.

Разрушаемость деталей: От сильных ударов у автомобилей отрываются элементы обвеса и бамперы.

Влияние на физику: Аварии напрямую повреждают подвеску и «убивают» колеса, что критически меняет поведение машины на трассе.

Экономика заездов: Неаккуратное вождение приводит к необходимости ремонта и штрафам за потраченное на спецучастках время.

На данный момент показанные материалы отражают текущую стадию разработки (Work in Progress). Параллельно студия уже открыла запись на закрытое бета-тестирование проекта и готовит игру к выходу в ранний доступ.