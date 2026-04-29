CarX Street стала ближе к "живому городу": сюжетный дрифт и погода, которая реально влияет на гонки

Обновление 1.12.0 для CarX Street неожиданно выглядит как попытка превратить привычный уличный автосим в более цельную историю, а не просто набор заездов. И, честно говоря, это один из тех патчей, где видно: разработчики из CarX Technologies наконец-то решили добавить в игру не только контент, но и характер.

Главное новшество — сюжетные дрифт-квесты. Теперь дрифт перестаёт быть просто способом набрать очки и становится частью истории Сансет-Сити. Это хороший шаг: CarX Street давно умела в физику, но ей не хватало ощущения «мира вокруг», как у более дорогих конкурентов вроде Forza Horizon.

Второй крупный элемент — динамическая погода на ПК и PlayStation 5. Дождь, туман, смена времени суток — всё это теперь влияет не только на картинку, но и на управление. И вот здесь игра становится заметно жестче: мокрый асфальт режет сцепление примерно на треть, а поведение машин начинает ощущаться менее «аркадным» и более нервным. При этом можно отключить влияние погоды, что честно выглядит как компромисс между реализмом и комфортом.

Дополняют патч новые автомобили (включая бюджетный спорткар BM2R и седан ARG), свежие драг-заезды в Time Attack и удобная функция продажи нескольких машин сразу — мелочь, но для экономики гаража это реально облегчение.

В итоге CarX Street постепенно перестаёт быть просто «дрифтовой песочницей» и пытается стать более цельной городской гоночной игрой. Пока без революции, но направление выглядит уверенно — особенно для проекта, который долго держался на чистом кайфе от физики.