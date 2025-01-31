Электрокары, новый клуб и улучшенный мультиплеер - что нового в обновлении 1.4.0 для ПК-версии CarX Street

Для ПК-версии CarX Street вышло крупное обновление 1.4.0 с новым DLC Pure Pulse. В этом дополнении есть два новых автомобиля — электрический TSL и гибридный B8I, а к ним ещё и пакет внутриигровой валюты.

Что касается нового контента в основной игре, то на карте Sunset Speedway открылся клуб Grip Masters, а автопарк пополнился моделями Z35 и FX7. К тому же в Speed League теперь можно участвовать в заездах без ставок. А вот в онлайне наконец-то появилась возможность жаловаться на других игроков и блокировать их — работает это как в одиночной игре, так и в мультиплеере. Починили и старые проблемы: компьютерные соперники стали умнее, а встречные машины больше не толпятся в поворотах.

Из других приятных мелочей — теперь можно сохранять свои винилы, в фоторежиме появился автофокус, а настройки диностенда стали понятнее. Также подтянули графику с оптимизацией, улучшили звук и добавили новые камеры. Ну и самое главное — в Sunset City снова лето.