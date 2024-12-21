Мобильная версия CarX Street получила крупное обновление с зимним ивентом и множеством улучшений

В мобильной версии CarX Street тоже наступила зима. Разработчики выпустили большое обновление 1.8.0, и главная его новинка — праздничный ивент Frosty Overdrive. Любителей зимних гонок ждут особые события и, само собой, интересные награды.

А ещё в игре наконец-то появилась одна из самых желанных функций — теперь можно обмениваться наклейками через Мастерскую Ливрей, да и винилы в мультиплеере начали нормально синхронизироваться. Плюс завезли три новых автомобиля (TSL, LMA и GLW), парочку дисков и несколько ярких спецпредложений типа Acid Burn и Solar Flare.

Также разработчики пофиксили противную тряску камеры на скорости, разобрались с глюками подвески и странным износом шин на месте, подправили интерфейс и управление геймпадом.