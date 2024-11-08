Обновление 1.2.0 для CarX Street принесло систему винилов и шесть новых автомобилей

В CarX Street завезли крупное обновление 1.2.0. Пожалуй, самое важчное, что в нём появилось — это система винилов. Теперь можно разрисовать своё авто как душе угодно, да ещё и похвастаться результатом перед другими игроками. Кстати, по всему Sunset City разбросали коллекционные предметы — их поиск тоже приносит всякие приятные награды.

Интерфейс тоже подтянули — сейчас сразу видно, сколько денег накапало за поездку и какой бензин залит в машину. Да и с сортировкой автопарка разобрались — больше не придётся путаться в своих автомобилях.

А вот автопарк серьёзно разросся — добавили аж шесть новых машин: B60, FGT, HSS, VAN, V08 и V45. Плюс для любителей бокового скольжения выкатили DLC Drift Cars с тремя заряженными под дрифт машинами. Для них даже особые запчасти сделали — prototype, с которыми можно выкрутить настройки на максималки.

С экономикой тоже поработали. Квесты на доставку теперь чаще появляются и больше платят, правда, без права на перезапуск. То же самое и с элитными заездами — проиграл, значит проиграл. Зато можно подзаработать на парном дрифте в свободной езде — дают и деньжат, и опыта. А ещё добавили 50 новых уровней прокачки, так что есть к чему стремиться.

Физику исправили — пофиксили баг с мгновенным переключением передач на ручном сцеплении, доработали отклик газа и аэродинамику. В квестах на доставку разобрались с трафиком и перенесли точку спавна на финиш — отныне сразу пересаживаешься в свою машину.

Для красоты обновили задние фонари на B60, M92 и M92C. Ну и серверы для России оптимизировали, должно меньше лагать. Ну и напоследок подкинули новых трасс для рекордных заездов.