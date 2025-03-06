Обновление 1.4.2 для ПК-версии CarX Street добавило режим с одинаковыми автомобилями для всех участников

Вышло обновление 1.4.2 для ПК-версии CarX Street, в котором появился новый режим — Street Net League. Главная его особенность в том, что все участники гоняют на машинах с абсолютно одинаковыми характеристиками. То есть в этом режиме важно ваше мастерство за рулём, а не мощный тюнинг.

Помимо нового режима, в игре немного улучшили картинку. Теперь тормозные диски нагреваются во время езды, шины оставляют более реалистичные следы на дороге, а сами дороги стали не такими идеально гладкими. Ещё один приятный бонус — можно наконец-то сделать собственный номерной знак.

Также разработчики не забыли про оптимизацию — исправили проблемы с сохранениями у игроков с большой коллекцией машин и пофиксили баги в мультиплеере.