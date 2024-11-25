Первые покупатели CarX Street: Deluxe Edition всё-таки получат обещанное дополнение Sunset Speedway

После недавнего обновления ПК-версии CarX Street и релиза DLC Sunset Speedway игроки вспомнили, что это дополнение изначально должно было входить в состав Deluxe Edition. И вот теперь разработчики наконец объяснили, почему всё пошло не по плану.

Оказывается, ещё при августовском релизе игры произошла неожиданная накладка — Steam почему-то самовольно исключил DLC из комплекта Deluxe Edition и автоматически снизил его стоимость с 2600 до 1888,60 рублей. Разработчики узнали об этом не сразу, а когда заметили — исправить уже ничего не смогли.

К счастью, команда нашла способ помочь тем, кто купил Deluxe Edition в первые часы после релиза игры, пока в описании ещё значилось DLC. Если вы приобрели издание 29 августа с 10:00 до 12:00 по Москве — просто напишите в поддержку с подтверждением покупки, и вам вышлют ключ от Sunset Speedway. Правда, с рассылкой ключей придётся немного подождать — всё-таки каждое обращение будут обрабатывать вручную.

А чтобы как-то загладить эту путаницу с описанием, разработчики решили подкинуть по 250 золотых монет всем затронутым игрокам.