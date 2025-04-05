ПК-версия CarX Street обзавелась инвентарём и запчастями класса Prototype в обновлении 1.6.0

Разработчики CarX Street выпустили новую версию 1.6.0 для публичного тестирования на ПК. Игра обзавелась парой важных новинок и кучей мелких улучшений.

Что нового добавили

Главная новость — в игре наконец-то появился инвентарь. Теперь можно хранить, ставить и продавать запчасти, а снятые двигатели и трансмиссии будут автоматически отправляться туда же.

Вторая главная новинка — prototype запчасти. Если простыми словами, то это такой экстремальный тюнинг для тех, кому обычных модификаций мало. Правда, добыть их можно только в элитных заездах клубов.

А ещё в режим Street Net League добавили новые заезды в горном районе и на треке "Sunset Speedway".

Прочие улучшения

Вот что улучшили разработчики:

Добавили телефонные звонки с боссами клубов до и после гонок;

Все авто боссов и андербоссов получили новый стильный облик;

Расширили систему пост-прогрессии — за новые уровни теперь дают запчасти;

Пересмотрели награды за прохождение клубов — машины стали «более привлекательными и интересными». И даже если вы уже прошли клубы, новые автомобили всё равно автоматом упадут на аккаунт.

Кроме того, игра теперь лучше работает с модами (они не будут ломаться при обновлении), улучшили производительность, камеры, настройки рулей и уменьшили стоимость тюнинга машин.

Небольшие исправления

Ну и куда же без исправлений багов. Вот что починили: