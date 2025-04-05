ПК-версия CarX Street обзавелась инвентарём и запчастями класса Prototype в обновлении 1.6.0

Разработчики CarX Street выпустили новую версию 1.6.0 для публичного тестирования на ПК. Игра обзавелась парой важных новинок и кучей мелких улучшений.
Что нового добавили
Главная новость — в игре наконец-то появился инвентарь. Теперь можно хранить, ставить и продавать запчасти, а снятые двигатели и трансмиссии будут автоматически отправляться туда же.
Вторая главная новинка — prototype запчасти. Если простыми словами, то это такой экстремальный тюнинг для тех, кому обычных модификаций мало. Правда, добыть их можно только в элитных заездах клубов.
А ещё в режим Street Net League добавили новые заезды в горном районе и на треке "Sunset Speedway".
Прочие улучшения
Вот что улучшили разработчики:
- Добавили телефонные звонки с боссами клубов до и после гонок;
- Все авто боссов и андербоссов получили новый стильный облик;
- Расширили систему пост-прогрессии — за новые уровни теперь дают запчасти;
- Пересмотрели награды за прохождение клубов — машины стали «более привлекательными и интересными». И даже если вы уже прошли клубы, новые автомобили всё равно автоматом упадут на аккаунт.
Кроме того, игра теперь лучше работает с модами (они не будут ломаться при обновлении), улучшили производительность, камеры, настройки рулей и уменьшили стоимость тюнинга машин.
Небольшие исправления
Ну и куда же без исправлений багов. Вот что починили:
- Зависающее описание сложности в настройках;
- Отсутствие дыма из-под колёс в катсценах с боссами;
- Звуки в тех же катсценах;
- Поведение мыши в радиальном меню;
- Белый след от шин;
- Звуки столкновений и отображение игроков на глобальной карте.