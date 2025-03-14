ПК-версия CarX Street получила обновление 1.5.0: три новых авто, поддержка DualSense и другие исправления

Для ПК-версии CarX Street выпустили обновление 1.5.0. В нём добавили три новых автомобиля для коллекции. Добавили классический M30 для ценителей точного управления, технологичный EVX с мощным мотором, и ещё WST — машину, которая, видимо, должна потягаться с популярной EV9.

Также в игре теперь есть полноценная поддержка вибрации для всех геймпадов. Причём вибрация работает и при переключении передач, и когда подвеска отрабатывает неровности, и когда машину срывает в дрифт. А если у вас DualSense, то ещё и адаптивные триггеры подключаются — с ними чувствуется работа ABS при торможении и пробуксовка при разгоне.

Ещё одна полезная штука — можно выбирать сложность противников в клубах. И кстати, за прохождение на высокой сложности теперь дают бонусные награды. А для любителей тюнинга добавили возможность ставить разные колёса на переднюю и заднюю ось и красить их по-разному.

В плане геймплея тоже есть улучшения. Соперники отныне умнее ведут себя при обгонах, а эффект слипстрима стал заметнее. Плюс подтянули анимации при переходе на глобальную карту и оптимизировали онлайн-режим.

Ну и конечно, пофиксили пару багов. Игра больше не вылетает при обрыве соединения с серверами, номера на Z31 теперь показываются как надо, а у 34R наконец-то починили задние фары, которые многих раздражали.