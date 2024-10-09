Разработчики CarX Street расширили список поддерживаемых рулей и педалей в обновлении 1.0.7

Вышло обновление 1.0.7 для ПК-версии CarX Street. Разработчики не только добавили поддержку японского языка, но и внесли ряд любопытных изменений в игровой процесс. К примеру, теперь в заездах лидерборда отсутствует пауза, что, несомненно, добавит динамики соревнованиям.

Другим приятным сюрпризом стало снижение цен на дома с одним слотом в районах мид-таун и индустриальном. Кстати говоря, цвет слотов недвижимости изменили, а в yacht club estates и вовсе исправили — похоже, разработчики всерьёз взялись за улучшение игрового мира. Глобальная карта тоже преобразилась: иконки игроков уменьшились.

Ну а самое интересное нововведение — это поддержка новых рулей, педалей и ручников. Правда, список поддерживаемых устройств пока не опубликован, но сам факт расширения возможностей управления уже радует.