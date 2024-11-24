Разработчики CarX Street выпустили дополнение Sunset Speedway с парой свежих локаций и тремя новыми машинами

В CarX Street появилось свежее обновление 1.2.1, и главная новинка здесь — новое дополнение под названием Sunset Speedway. Игроки получили сразу две локации: сам Sunset Speedway и живописный Northern Route, а вдобавок ещё и новый клуб Speedstar Energy для тех, кто любит погонять в компании.

Да и с машинами в дополнении полный порядок — теперь можно погонять на MCL, P92 и LMH. А чтобы было где разогнаться на новых тачках, добавили заезды в «Лиге скорости» и «Лидерборде». Кстати, в последнем теперь можно получить больше наград за хорошие результаты.

Кроме того, разработчики прислушались к пожеланиям сообщества и внесли несколько важных изменений: увеличили награды в одиночных заездах, починили баг с исследованием мира и улучшили отображение машин в меню. Для тех, кто играет на геймпаде, перенесли редактирование винила на правый стик.