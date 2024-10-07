Создатели CarX Street поделились планами на будущее: улучшение производительности, доработка физики авто и многое другое

Любителям игры CarX Street стоит приготовиться к серьёзным переменам. Создатели игры поделились своими планами на будущее, и, надо сказать, они впечатляют. В центре внимания — улучшение производительности и доработка физики автомобилей. И это далеко не всё, что нас ждёт.

В списке грядущих обновлений есть целая куча других интересных фишек. Тут вам и новая система винилов, и изменение физики шин, и даже появление трафика в мультиплеере. Кстати, о мультиплеере — его тоже ждут большие перемены. Обещают расширить список классов авто, добавить новый режим StreetNet League и даже ввести бонусы за парный дрифт. А для любителей соревноваться появятся штрафы в лидербордах.

А ещё разработчики планируют улучшить производительность игры как на HDD, так и на SSD, доработать графику и пользовательский интерфейс. Даже озвучка персонажей станет лучше. А на десерт — обещают выпустить DLC с дрифт-карами.

Напоследок создатели игры не забыли поблагодарить игроков за обратную связь. Ведь именно благодаря игрокам, говорят они, CarX Street становится лучше.