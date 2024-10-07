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CarX Street 22.04.2022
Мультиплеер, Гонки, Автомобили
7 178 оценок

Создатели CarX Street поделились планами на будущее: улучшение производительности, доработка физики авто и многое другое

Lunersun
Новости

Любителям игры CarX Street стоит приготовиться к серьёзным переменам. Создатели игры поделились своими планами на будущее, и, надо сказать, они впечатляют. В центре внимания — улучшение производительности и доработка физики автомобилей. И это далеко не всё, что нас ждёт.

В списке грядущих обновлений есть целая куча других интересных фишек. Тут вам и новая система винилов, и изменение физики шин, и даже появление трафика в мультиплеере. Кстати, о мультиплеере — его тоже ждут большие перемены. Обещают расширить список классов авто, добавить новый режим StreetNet League и даже ввести бонусы за парный дрифт. А для любителей соревноваться появятся штрафы в лидербордах.

А ещё разработчики планируют улучшить производительность игры как на HDD, так и на SSD, доработать графику и пользовательский интерфейс. Даже озвучка персонажей станет лучше. А на десерт — обещают выпустить DLC с дрифт-карами.

Напоследок создатели игры не забыли поблагодарить игроков за обратную связь. Ведь именно благодаря игрокам, говорят они, CarX Street становится лучше.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
kotasha

Дорого за игру с телефона, но она будет по лучше чем новая TDU, хотя у игр разный бюджет, если и цена была в 2 раза ниже тогда можно было бы купить, а так жаба душит.

0
nergz

разработчики carx street обещают лидерборды от читеров почистить??
Пока что вся игра идет под откос. пве не пройти на тачках из платного длс...
в онлайн гонках читеры...
а наобещать можно чего угодно...

0
Dj Dorf

ахахахаххаахахахахахахахахахахах

0
LIMITRON
0
GALALEKS SCHULZ

та красавчеги, ваабшэ!

0
Abramski90

Бла бла бла..поживем увидим конечно,но вышел трешак аля для мобилок- на пк) я к тому , что ничего толком с мобилок то и не изменилось

-1
makc2142

Мне кажется если оригинал через эмулятор запустить , и то красивее будет

1
Abramski90 makc2142

))) прикол)

0
aptem4ka

кто играл: а в десктоп версии донатная система как и на бесплатной мобилке несмотря на платное базовое издание? Или же за счет этого игра более щадящая?

За неимением нормальных олдскульных аркадных гонок (кроме надоевшей форзы) рассматриваю и не знаю стоит ли брать

-2
Le_Vantus

ну я вот лично взял,через час возврат средств. Ну такое, на любителя.... От мобилки мало чем отличается , играть только с геймпадом.

-2
makc2142

Я играл часов 5 в пиратку. Графика вообще страдает , звук тоже не очень . А так играбельно. Ничего не донатил(пиратка же). Та и если бы была официальная , нет тас нужды донатить

-2
Thinker_724

Раз форза надоела то вернись в контру,pubg и остальную помойку

0
TheNikolay00

Чёт дороговато как для мобилки. Хотите сказать, что доната там нет?

-3
Kot9lra street

нету

1