Создатели CarX Street поделились планами на будущее: улучшение производительности, доработка физики авто и многое другое

Любителям игры CarX Street стоит приготовиться к серьёзным переменам. Создатели игры поделились своими планами на будущее, и, надо сказать, они впечатляют. В центре внимания — улучшение производительности и доработка физики автомобилей. И это далеко не всё, что нас ждёт.
В списке грядущих обновлений есть целая куча других интересных фишек. Тут вам и новая система винилов, и изменение физики шин, и даже появление трафика в мультиплеере. Кстати, о мультиплеере — его тоже ждут большие перемены. Обещают расширить список классов авто, добавить новый режим StreetNet League и даже ввести бонусы за парный дрифт. А для любителей соревноваться появятся штрафы в лидербордах.
А ещё разработчики планируют улучшить производительность игры как на HDD, так и на SSD, доработать графику и пользовательский интерфейс. Даже озвучка персонажей станет лучше. А на десерт — обещают выпустить DLC с дрифт-карами.
Напоследок создатели игры не забыли поблагодарить игроков за обратную связь. Ведь именно благодаря игрокам, говорят они, CarX Street становится лучше.
Дорого за игру с телефона, но она будет по лучше чем новая TDU, хотя у игр разный бюджет, если и цена была в 2 раза ниже тогда можно было бы купить, а так жаба душит.
разработчики carx street обещают лидерборды от читеров почистить??
Пока что вся игра идет под откос. пве не пройти на тачках из платного длс...
в онлайн гонках читеры...
а наобещать можно чего угодно...
ахахахаххаахахахахахахахахахахах
та красавчеги, ваабшэ!
Бла бла бла..поживем увидим конечно,но вышел трешак аля для мобилок- на пк) я к тому , что ничего толком с мобилок то и не изменилось
Мне кажется если оригинал через эмулятор запустить , и то красивее будет
))) прикол)
кто играл: а в десктоп версии донатная система как и на бесплатной мобилке несмотря на платное базовое издание? Или же за счет этого игра более щадящая?
За неимением нормальных олдскульных аркадных гонок (кроме надоевшей форзы) рассматриваю и не знаю стоит ли брать
ну я вот лично взял,через час возврат средств. Ну такое, на любителя.... От мобилки мало чем отличается , играть только с геймпадом.
Я играл часов 5 в пиратку. Графика вообще страдает , звук тоже не очень . А так играбельно. Ничего не донатил(пиратка же). Та и если бы была официальная , нет тас нужды донатить
Раз форза надоела то вернись в контру,pubg и остальную помойку
Чёт дороговато как для мобилки. Хотите сказать, что доната там нет?
нету