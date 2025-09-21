Создатели CarX Street подтвердили проблемы с доступом к серверам у российских игроков - уже работают над исправлением

Разработчики гоночной игры CarX Street подтвердили проблемы с доступностью серверов для игроков из России. В официальном заявлении, опубликованном в сообществе проекта, студия сообщила, что осведомлена о трудностях и уже активно работает над решением:

Информируем вас о том, что в настоящее время некоторые пользователи из России могут испытывать трудности с доступом к серверам игры.



Мы делаем всё возможное для скорейшего решения проблемы. Однако не все аспекты этого процесса находятся под нашим полным контролем, поэтому мы пока не можем назвать точных сроков.



Благодарим за ваше понимание и приносим извинения за неудобства.

В комментариях игроки раскритиковали студию и отметили абсурдность ситуации, когда российские игроки не могут получить доступ к игре от российской студии.