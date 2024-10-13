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CarX Street 22.04.2022
Мультиплеер, Гонки, Автомобили
7 187 оценок

В Steam доступна публичная тестовая версия CarX Street для проверки новых исправлений и функций

Lunersun
Новости

Разработчики CarX Street выпустили публичную тестовую версию игры в Steam, чтобы игроки могли опробовать свежие исправления и функции. Правда, стоит учесть, что весь прогресс в этой версии останется лишь в ней — в основную игру он, увы, не перенесётся.

Что же нового ждёт гонщиков? Прежде всего, команда поработала над физикой автомобилей. Теперь машины ведут себя реалистичнее: у них повысился центр тяжести, улучшилось сцепление колёс с дорогой, а полноприводные авто стали чуть более «прожорливыми». Кроме того, разработчики подкрутили баланс веса при замене кузовов — особенно это заметно на автомобилях класса С3.

Техническая сторона игры тоже не осталась без внимания. Оптимизация позволила повысить производительность на HDD и не самых быстрых SSD. А для любителей погонять с геймпадом или рулём улучшили точность симуляции дроссельной заслонки.

Интересные новшества коснулись и игрового процесса. Появился эффект слип-стрима, расширился диапазон тюнинга тормозов, а передаточные числа для стоковых коробок передач теперь настроены оптимальнее. Ну и, конечно, куда без исправления багов — например, больше нельзя получить нечестное преимущество, используя слишком большие колёса.

Чтобы опробовать все эти новинки, достаточно зайти в свойства CarX Street в библиотеке Steam, открыть вкладку «Бета-версии» и выбрать "public_test" в выпадающем списке.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Hartelose

Хм, уж лучше NFS MW оригинал ещё раз пройти.

1
Alex40001

как так а поддержать Lada Racer?

2
Brock_Harrison Alex40001

это оказывается лада рейсинг клаб 2. ну как обычно российские гейм разрабы мусор создают.

0
Universe of Knowledge Brock_Harrison

Странно, но сейчас все мусор создают

4
Brock_Harrison Universe of Knowledge

но в РФ больше мусора, например смута или атомик.

-4
Wolfenstein

платите 20 баксов и побудите бетатестерами 🥲

1
ze1n_82

отписали главное все кто не играл))

0
антон фекалис

очередная тупая ничем не отличающиеся гонка от других гонок. так ещё и в прайс 1699 рублей. на три буквы пусть разрабы идут

-3
WrocLow

И кого то волнует твоё мнение здесь?

3
Universe of Knowledge

Так это мало, только для нищеты это да много, тут надо выбирать хлебушек или игру, но для тебя создали зелёный магазин

1
антон фекалис Universe of Knowledge

для такой игры это оч много и плюс 1699 это тоже деньги

0
ze1n_82 Universe of Knowledge

седня работаешь завтра сократили, смотри чо происходит в мире) надо с умом тратить))

0