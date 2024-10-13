В Steam доступна публичная тестовая версия CarX Street для проверки новых исправлений и функций

Разработчики CarX Street выпустили публичную тестовую версию игры в Steam, чтобы игроки могли опробовать свежие исправления и функции. Правда, стоит учесть, что весь прогресс в этой версии останется лишь в ней — в основную игру он, увы, не перенесётся.

Что же нового ждёт гонщиков? Прежде всего, команда поработала над физикой автомобилей. Теперь машины ведут себя реалистичнее: у них повысился центр тяжести, улучшилось сцепление колёс с дорогой, а полноприводные авто стали чуть более «прожорливыми». Кроме того, разработчики подкрутили баланс веса при замене кузовов — особенно это заметно на автомобилях класса С3.

Техническая сторона игры тоже не осталась без внимания. Оптимизация позволила повысить производительность на HDD и не самых быстрых SSD. А для любителей погонять с геймпадом или рулём улучшили точность симуляции дроссельной заслонки.

Интересные новшества коснулись и игрового процесса. Появился эффект слип-стрима, расширился диапазон тюнинга тормозов, а передаточные числа для стоковых коробок передач теперь настроены оптимальнее. Ну и, конечно, куда без исправления багов — например, больше нельзя получить нечестное преимущество, используя слишком большие колёса.

Чтобы опробовать все эти новинки, достаточно зайти в свойства CarX Street в библиотеке Steam, открыть вкладку «Бета-версии» и выбрать "public_test" в выпадающем списке.