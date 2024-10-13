В Steam доступна публичная тестовая версия CarX Street для проверки новых исправлений и функций

Разработчики CarX Street выпустили публичную тестовую версию игры в Steam, чтобы игроки могли опробовать свежие исправления и функции. Правда, стоит учесть, что весь прогресс в этой версии останется лишь в ней — в основную игру он, увы, не перенесётся.
Что же нового ждёт гонщиков? Прежде всего, команда поработала над физикой автомобилей. Теперь машины ведут себя реалистичнее: у них повысился центр тяжести, улучшилось сцепление колёс с дорогой, а полноприводные авто стали чуть более «прожорливыми». Кроме того, разработчики подкрутили баланс веса при замене кузовов — особенно это заметно на автомобилях класса С3.
Техническая сторона игры тоже не осталась без внимания. Оптимизация позволила повысить производительность на HDD и не самых быстрых SSD. А для любителей погонять с геймпадом или рулём улучшили точность симуляции дроссельной заслонки.
Интересные новшества коснулись и игрового процесса. Появился эффект слип-стрима, расширился диапазон тюнинга тормозов, а передаточные числа для стоковых коробок передач теперь настроены оптимальнее. Ну и, конечно, куда без исправления багов — например, больше нельзя получить нечестное преимущество, используя слишком большие колёса.
Чтобы опробовать все эти новинки, достаточно зайти в свойства CarX Street в библиотеке Steam, открыть вкладку «Бета-версии» и выбрать "public_test" в выпадающем списке.
Хм, уж лучше NFS MW оригинал ещё раз пройти.
как так а поддержать Lada Racer?
это оказывается лада рейсинг клаб 2. ну как обычно российские гейм разрабы мусор создают.
Странно, но сейчас все мусор создают
но в РФ больше мусора, например смута или атомик.
платите 20 баксов и побудите бетатестерами 🥲
отписали главное все кто не играл))
очередная тупая ничем не отличающиеся гонка от других гонок. так ещё и в прайс 1699 рублей. на три буквы пусть разрабы идут
И кого то волнует твоё мнение здесь?
Так это мало, только для нищеты это да много, тут надо выбирать хлебушек или игру, но для тебя создали зелёный магазин
для такой игры это оч много и плюс 1699 это тоже деньги
седня работаешь завтра сократили, смотри чо происходит в мире) надо с умом тратить))