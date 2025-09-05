В Steam можно поиграть в Void Crew и CarX Street - только до 8 сентября

В Steam стартовала временная акция: сразу две игры стали бесплатными на ограниченное время. До 8 сентября, 20:00 МСК пользователи могут опробовать Void Crew и CarX Street, а также приобрести их со скидкой.

Void Crew — космический экшен-рогалик от Hutlihut Games с упором на кооператив. До шести игроков собирают экипаж, управляют кораблём, выполняют миссии и отражают атаки врагов. Успех напрямую зависит от командной работы и правильного распределения ролей. У игры высокий рейтинг одобрения — 87%.

CarX Street — гоночная аркада от студии CarX Technologies. Здесь игроки исследуют большой открытый мир, участвуют в клубных гонках, выполняют заказы и детально настраивают автомобили. Есть мультиплеерные режимы и система тюнинга, позволяющая строить машину мечты.

Напомним, что с 11 по 15 сентября подобная акция пройдёт и в Dune: Awakening, где игрокам дадут бесплатно испытать MMO вместе с новым обновлением.