Вышло обновление 1.1.0 для CarX Street - в игру добавлена новая реалистичная физическая модель шин

ПК-версия CarX Street получила обновление до версии 1.1.0.

Разработчики основательно поработали над физикой игры. После обновления автомобили ведут себя куда реалистичнее: шины лучше цепляются за дорогу, а двигатели демонстрируют более впечатляющий крутящий момент на низких оборотах. Геймеры, предпочитающие руль или геймпад, оценят повышенную точность управления дроссельной заслонкой. А для тех, кто любит погорячее, добавили эффект слип-стрима — отныне можно буквально оседлать воздушный поток за впереди идущим авто.

Баланс машин тоже претерпел изменения. Особенно это заметно в классе С3, где замена кузова стала более эффективной. Полноприводные автомобили в новой версии немного «притормаживают» из-за увеличенных потерь в трансмиссии. А вот любителям больших колёс придётся искать новые способы получить преимущество — старая лазейка закрыта.

Не обошлось и без технических улучшений. Игра стала шустрее работать даже на не самых мощных компьютерах с HDD или медленными SSD. Камеры от первого и третьего лица в обновлённой версии лучше передают ощущение скорости и драйва. Да и сами герои заговорили более естественно — над озвучкой тоже поработали.

Напоследок стоит отметить, что мультиплеер и некоторые режимы гонок доступны исключительно в обновлённой версии. Так что если вы хотите погонять с друзьями или попробовать свои силы в time attack, придётся установить патч.