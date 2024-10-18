Вышло обновление 1.1.0 для CarX Street - в игру добавлена новая реалистичная физическая модель шин

ПК-версия CarX Street получила обновление до версии 1.1.0.
Разработчики основательно поработали над физикой игры. После обновления автомобили ведут себя куда реалистичнее: шины лучше цепляются за дорогу, а двигатели демонстрируют более впечатляющий крутящий момент на низких оборотах. Геймеры, предпочитающие руль или геймпад, оценят повышенную точность управления дроссельной заслонкой. А для тех, кто любит погорячее, добавили эффект слип-стрима — отныне можно буквально оседлать воздушный поток за впереди идущим авто.
Баланс машин тоже претерпел изменения. Особенно это заметно в классе С3, где замена кузова стала более эффективной. Полноприводные автомобили в новой версии немного «притормаживают» из-за увеличенных потерь в трансмиссии. А вот любителям больших колёс придётся искать новые способы получить преимущество — старая лазейка закрыта.
Не обошлось и без технических улучшений. Игра стала шустрее работать даже на не самых мощных компьютерах с HDD или медленными SSD. Камеры от первого и третьего лица в обновлённой версии лучше передают ощущение скорости и драйва. Да и сами герои заговорили более естественно — над озвучкой тоже поработали.
Напоследок стоит отметить, что мультиплеер и некоторые режимы гонок доступны исключительно в обновлённой версии. Так что если вы хотите погонять с друзьями или попробовать свои силы в time attack, придётся установить патч.
Щас будет куча негативных отзывов, но новость будет заплюсована
Кто-то ждал чего-то нормального от карх*йтеч?
Из года в год пилят дерьмо, игнорируя все просьбы своей аудитории, мотивируясь лишь деньгами. Ибо единственное, что смогли в CarX 2 это кейсы и боевой пропуск. Даже патчноуты не научились писать, даже когда в игре значительные правки по физике. При этом они очень любят реагировать на все претензии тем, что на фейсбуке вот всем всё нравится, а вы в СНГ неблагодарные сволочи! Ну что же, как говорится, верим!
Далее обещали разрыв всех шаблонов в CarX Street. По итогу CarX Street выходит очередной лагающей поделкой, которая умирала на топовых железках. Многие тогда писали, что к релизу на ПК допилят. Ну как? Допилили? И ладно бы сырость игры, время такое сейчас в геймдеве. Но так они ведь и цену поставили в 1700... Мне очень страшно представлять что там у них происходит, если было принято такое решение.
А аудитория должна сделать выводы, ибо вас, гоев, за людей, судя по всему не считают, продавая это за такой прайс. Спасибо Steam, что возврат всё ещё работает. Не смотря на всю мою нелюбовь к серии NFS сейчас, я лучше отдам 1300 за unbound, чем 1700 за это.
Во всей этой клоунаде единственное что достойно на мой взгляд - это PC версия CarX Drift.
Кстати, обещают бомбовую жиес CarX 3. В этот то раз у них ну точно всё получится, да?
Ахах. Анбаунд. Серьезно? Цена для пк в плане завышенности согласен, но игрушка неплохая, но сложная в плане того, что машину нужно не просто проагрейдил и едь, а настраивать (от дрифта с ней ловил кайф, но пользовался гайдами сам не особо в этой механике понимал). В плане производительности хз в игре нету длсс/фср и не понятно будут ли вообще добавлять в пк версию игры, но с учетом того, как игра себя ведет в нативе в разрешении 2к я не могу определенно сказать, что игра неоптимизированная (по отношению к картинке возможно и да, но игра весит немного и не использует почти что высокодетализированных текстур и видеопамяти резервирует очень мало). Недавний релиз тест драйва показал куда низкие фпс в нативном разрешении. Проблема игры это ее задротость (покупка авто, прокачка/настройка), то, что она изначально мобилка с пропусками и тп (хотя сейчас это к сожалению касается всех) и отсутствие длсс я бы тоже внес в минус, как и базовую стоимость считаю стоить она должна для нас условную 1000 и не больше, но больше, каких-то весомых минусов я не выделю.
П.С. NFS R.I.P.
У меня серьёзный вопрос именно к соотношению прайс/реализация, требования/картинка, а так же что обещали/что сделали. И с этим всё как обычно.
А по поводу физики - это уже их традиция. Сделать хотя бы предрелизную версию они не способны. Потому что не играют в игру дальше первой локации. В CarX 2 её меняли около 5 раз. В CarX на PC около 3. И тут я думаю это не первое изменение.
Я собаку съел на настройках машин во второй части CarX и знал все её особенности, включая неадекватное поведение машины при некоторых комбинациях. А тут тот же движок, но машины ведут себя ещё более странно, и думаю с новой физикой вряд ли что-то сильно изменилось.
Касательно NFS - я тоже фыркал, но увы, он лучше стрита во многом, особенно если отключить все эффекты селфшейдинга. Даже поведение машин (не верю что пишу это) там адекватнее чем тут.
Главная проблема эта отсутствие региональной цены, из новых гонок ток 2 игры выходило тду и эта игра, тду ещё то разочарования.
Просто Street не видело такое количество человек, которое видело SC)))
Хорошая гоночка. Напомнила старые нфс