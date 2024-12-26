Вышло обновление 1.3.1 для ПК-версии CarX Street: подарки, ёлки и менее агрессивные соперники

Для ПК-версии CarX Street вышло обновление 1.3.1. К праздникам в Sunset City расставили новогодние ёлки и запустили доставку подарков, а в режиме доставки машин появилось несколько новых моделей. Немного изменили и сами гонки. ИИ в клубных заездах стал не таким суровым, да и трафик в мультиплеере теперь можно отключить в настройках. Заодно подправили линию идеальной траектории, а кнопку с избранными автомобилями перенесли в начало списка — так удобнее.

Также пофиксили кучу багов: машины отныне не проваливаются под землю в фоторежиме, чек-поинты в заездах работают нормально, а камера на GLW больше не глючит. Разобрались и с дуэлями в горах, и с чёрным экраном в элитных заездах Arctic Outlaws.

А ещё скоро в игре появится настройка сложности ИИ для клубных заездов. Всё дело в том, что игроки разделились на два лагеря: одним нравится, что противники стали сложнее и интереснее, другим кажется, что теперь слишком тяжело. Вот разработчики и решили дать выбор.