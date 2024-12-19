Зима пришла в CarX Street: обновление 1.3.0 принесло снежную погоду, новые авто и улучшенную графику

Для ПК-версии CarX Street вышло большое обновление 1.3.0 — теперь можно погонять и зимой. Разработчики не только добавили снежную погоду, но и улучшили освещение: фары отбрасывают тени, а из выхлопных труб идёт реалистичный дымок.

В игре открылся новый клуб Arctic Outlaws, а те, кто купил DLC Deluxe Cars, получили парочку новых тачек — LMA и GLW. Да и сами заезды стали поинтереснее: боты поумнели, особенно в клубных гонках, а на трассах клуба Savage отныне другие конфигурации. В мультиплеере наконец-то появился нормальный трафик, который видят все игроки. А ещё добавили новые классы машин и Time Hunters заезды.

Любителям красивых скринов тоже есть чему порадоваться: в фоторежиме стала доступна настройка глубины резкости и улучшенное управление камерой. Плюс можно убрать весь интерфейс, чтобы не мешал. Ну и музыку новую завезли — треки от Zetuv и Zoth. А ещё накинули свежие винилы в категориях OverDrive и CX.

В довершение ко всему создатели игры исправили несколько досадных багов, включая проблемы с достижениями в режиме Time Attack и странные глюки с трансмиссиями. А чтобы игрокам было удобнее управляться с растущим автопарком, появилась возможность отмечать избранные машины в меню.