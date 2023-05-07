Детективное приключение The Case Of The Golden Idol получило дополнение The Spider Of Lanka ©

The Case Of The Golden Idol – это детективная игра, в которой вы раскрываете дюжину убийств, каждое из которых представлено в виде стоп-кадра в момент смерти. Теперь у неё появилось расширение. DLC The Spider Of Lanka предлагает раскрыть еще три убийства и является приквелом к основной игре.

В этих трех убийствах, действие которых происходит в 1741 году в вымышленном Королевстве Ланка, участвуют персонажи, знакомые по основной игре. Среди участников есть Паук Ланки, злодей, «кукловод событий, формирующий будущее», согласно странице в Steam.

Каждая из загадок Golden Idol напоминает недавнее замечательное Return Of The Obra Dinn с точки зрения того, как вы их решаете. Здесь вы не человек с волшебными часами, а всеведущий детектив без присутствия в повествовании, который может копаться в сценах, рыться в карманах и мусорных баках, чтобы найти предметы и усвоить визуальные подсказки. Вы используете то, что найдете, чтобы заполнить пробелы в цепочке событий.

Всегда есть только один правильный ответ, и каждый требует размышлений и дедукции. Три новых дела, по-видимому, «потребуют максимальной отдачи от ваших дедуктивных способностей, чтобы раскрыть их», — говорится на странице Steam.