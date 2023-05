Детективное приключение The Case of the Golden Idol стало доступно на Nintendo Switch ©

Собрав награды и аплодисменты как от критиков, так и от компьютерных геймеров, Playstack и Color Grey Games объявили, что детективное приключение The Case of the Golden Idol добралось до Nintendo Switch.

The Case of the Golden Idol былf оптимизирована для использования на консолb Nintendo Switch. Игроки могут осматривать жертв убийств и потенциальных подозреваемых и собирать улики, используя интуитивно понятный сенсорный экран или используя специально разработанный макет игрового контроллера. Помимо действительно интересной конструкции головоломки, The Case of the Golden Idol рассчитывает на сильное повествование, которое идеально вписывается в конкретный выбранный сеттинг. В игре мы расследуем 12 загадочных смертей, произошедших в 18 веке примерно за 40 лет.

Наряду с запуском основной игры Playstack также выпустила совершенно новое расширение Golden Idol Mysteries: The Spider of Lanka.