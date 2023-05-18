Приключенческий детектив The Case of the Golden Idol выйдет на Switch 25 мая ©

Издатель Playstack и разработчик Color Grey Games выпустят детективную приключенческую игру The Case of the Golden Idol для Switch в Nintendo eShop 25 мая, объявили компании.

Загружаемый контент The Spider of Lanka, который будет запущен для ранее выпущенной версии для ПК (Steam, Epic Games Store, GOG) в тот же день, также будет доступен для версии Switch при запуске.

The Case of the Golden Idol — это повествовательная детективная игра, действие которой происходит в альтернативной Англии 18-го века, где игроки должны расследовать 11 самых странных и ужасных смертей за сорок лет. Что-то ужасное связывает эти трагедии, предоставляя игроку возможность разгадать более широкую тайну.

Каждый случай представлен как моментальная сцена, застывшая во времени. Игроки могут свободно просматривать эти сцены любым способом, чтобы определить подозреваемого, мотив и хронологию событий. Затем теория игрока помещается в интерактивный блокнот, который, в свою очередь, сообщает игроку, верна его теория или нет.

Для Switch пользовательский интерфейс был переработан, чтобы обеспечить наилучшее взаимодействие с пользователем при использовании коммутатора как в портативном, так и в док-режиме.