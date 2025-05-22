Cash Cleaner Simulator купили 100 тысяч раз за неделю. Вишлистов у игры было в 2,4 раза меньше

8 мая в Steam вышел очередной криминальный симулятор — Cash Cleaner Simulator от инди-студии Mind Control Games. Игра про отмывание денег привлекла к себе внимание геймеров, и по итогам дебютной недели ее продажи превысили 100 тысяч копий.

Такое число указал в социальных сетях Андрей Подопригора, генеральный директор издательства Forklift Interactive.

По оценкам аналитика Саймона Карлесса (Simon Carless) из GameDiscoverCo, к сегодняшнему дню продажи Cash Cleaner Simulator еще подросли, благодаря чему симулятор занял второе место по количеству проданных копий в Steam среди новинок мая. Большим тиражом в магазине продалась только DOOM: The Dark Ages.

Актуальную чистую выручку игры Карлесс оценивает в миллион долларов. Он также предполагает, что со временем Cash Cleaner Simulator может заработать в Steam не меньше 5 млн долларов «чистыми», т.е.., уже после вычета комиссии и налогов.

Примечательно, что, по словам Подопригоры, к релизу Cash Cleaner Simulator подошла всего с 42 тысячами вишлистов. Получить их было не так просто — команда игры не менее полугода плотно занималась маркетингом. Отдельно в беседе с Карлессом глава Forklift Interactive добавил, что первый устойчивый всплеск вишлистов удалось увидеть после выпуска тематической рождественской демоверсии, а вот ролики в TikTok дали не слишком вирусный эффект. Также важной частью стратегии продвижения стали плейтесты.

Как росли вишлисты Cash Cleaner Simulator в зависимости от действий команды игры

Отметим, что купившие Cash Cleaner Simulator геймеры активно играют в нее. Пиковый онлайн у симулятора отмывания денег составляет 10 747 человек, а медианное игровое время равно 8 часам и 22 минутам. Последний показатель довольно высокий. Например, по данным GameDiscoverCo, у Supermarket Simulator он составляет 10,7 часов, у Gold Mining Simulator — 12,08 часов, а у PowerWash Simulator — 15,16 часов.

Динамика онлайна Cash Cleaner Simulator в Steam

Что до пользовательского рейтинга в Steam, то на момент написания новости у Cash Cleaner Simulator более 2 тысяч отзывов, из которых 87% — положительные.

Пока Cash Cleaner Simulator доступна только на ПК, но в будущем ее планируют выпустить на PlayStation 5 и Xbox Series. Ориентировочная дата выхода консольных версий — до конца 2025-го.