В Epic Games Store началась бесплатная раздача ролевой игры Cassette Beasts

В цифровом магазине Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. Следующей игрой, которую можно забрать к себе на аккаунт, стала ролевая игра с открытым миром Cassette Beasts, которая в Steam без скидки стоит 710 рублей.

Раздача традиционно продлится всего сутки, до 28 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Cassette Beasts, перейдите на страницу игры в Epic Games Store и нажмите "Получить". Игра доступна в России.

В Cassette Beasts игроки попадают на таинственный остров Нью-Виррал, населенный необычными существами и смелыми исследователями, которые используют старые кассетные записи для трансформации в монстров. Главная цель - найти путь домой, изучая каждый уголок острова и записывая на пленку способности встреченных существ.