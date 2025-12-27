ЧАТ ИГРЫ
Cassette Beasts 26.04.2023
Адвенчура, Ролевая, Инди, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир
5 21 оценка

В Epic Games Store началась бесплатная раздача ролевой игры Cassette Beasts

2BLaraSex 2BLaraSex

В цифровом магазине Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. Следующей игрой, которую можно забрать к себе на аккаунт, стала ролевая игра с открытым миром Cassette Beasts, которая в Steam без скидки стоит 710 рублей.

Раздача традиционно продлится всего сутки, до 28 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Cassette Beasts, перейдите на страницу игры в Epic Games Store и нажмите "Получить". Игра доступна в России.

В Cassette Beasts игроки попадают на таинственный остров Нью-Виррал, населенный необычными существами и смелыми исследователями, которые используют старые кассетные записи для трансформации в монстров. Главная цель - найти путь домой, изучая каждый уголок острова и записывая на пленку способности встреченных существ.

Комментарии:
User_200
15
kotasha

Пока можно сказать так.

🎁12/12/2025 🎁 Hogwarts Legacy жир

🎁18/12/2025 🎁Jotunnslayer: Hordes of Hel хрень

🎁19/12/2025 🎁Eternights хрень

🎁20/12/2025 🎁Blood West хрень

🎁21/12/2025 🎁Sorry We're Closed хрень

🎁22/12/2025 🎁Paradise Killer хрень

🎁23/12/2025 🎁Bloodstained: Ritual of the Night хрень

🎁24/12/2025 🎁The Callisto Protocol* повтор

🎁25/12/2025 🎁Disco Elysium: The Final Cut сойдёт

🎁26/12/2025 🎁 We Were Here Together хрень

🎁27/12/2025 🎁 Cassette Beasts хрень

🕓28/12/2025 ⏳Unknown --

🕓29/12/2025 ⏳Unknown --

🕓30/12/2025 ⏳Unknown --

🕓31/12/2025 ⏳Unknown --

🕓01/01/2026 ⏳Unknown --

7
ChillOrvilleton

Эх, епики... Видимо ничего годного не стоит ждать(
до нг раздач норм игры были на слуху, а тут в праздники раздавать игры для узкой аудитории такое себе

6
Grimnebulin

Ну у них то по факту праздники считай закончились, НГ там не особо празднуют. Но стартанули они довольно резво с Хогвартсом.

4
KookyPentheus Grimnebulin

Calisto Protocol тоже раздавали пару дней назад.

4
kotasha

А никто и не обещал что будут прям жирные раздачи.

4
Suveren85

PEGI 7+

3
kotasha

Такое не играем.

1
IgoBa

Интересно, кто то вообще пользует подарочные игры? Сужу по себе, вроде слежу, отслеживаю, пропустил лишь Субнатику которую в самом начале дарили. Но... Вот ничего за годы даже не запустил кроме ГТА, да и то ради интереса, что за онлайн режим. Неделю спустя снёс.

kotasha

Смотря какие игры, за всё время раздач у меня набралось где около 150 игр из них ещё было куплено за гроши когда давали купоны по бедности, а так смысла не вижу всё подряд брать.

Субнатику которую в самом начале дарили.

Тоже облом но пофиг её мне отдали на пс4 бесплатно, но тоже такая себе игра.

DishonestKeegan

Продолжают хлам раздавать. Как будет что играбельное сообщите