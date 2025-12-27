В Epic Games Store началась бесплатная раздача ролевой игры Cassette Beasts

В цифровом магазине Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. Следующей игрой, которую можно забрать к себе на аккаунт, стала ролевая игра с открытым миром Cassette Beasts, которая в Steam без скидки стоит 710 рублей.
Раздача традиционно продлится всего сутки, до 28 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Cassette Beasts, перейдите на страницу игры в Epic Games Store и нажмите "Получить". Игра доступна в России.
В Cassette Beasts игроки попадают на таинственный остров Нью-Виррал, населенный необычными существами и смелыми исследователями, которые используют старые кассетные записи для трансформации в монстров. Главная цель - найти путь домой, изучая каждый уголок острова и записывая на пленку способности встреченных существ.
🎁12/12/2025 🎁 Hogwarts Legacy жир
🎁18/12/2025 🎁Jotunnslayer: Hordes of Hel хрень
🎁19/12/2025 🎁Eternights хрень
🎁20/12/2025 🎁Blood West хрень
🎁21/12/2025 🎁Sorry We're Closed хрень
🎁22/12/2025 🎁Paradise Killer хрень
🎁23/12/2025 🎁Bloodstained: Ritual of the Night хрень
🎁24/12/2025 🎁The Callisto Protocol* повтор
🎁25/12/2025 🎁Disco Elysium: The Final Cut сойдёт
🎁26/12/2025 🎁 We Were Here Together хрень
🎁27/12/2025 🎁 Cassette Beasts хрень
🕓28/12/2025 ⏳Unknown --
🕓29/12/2025 ⏳Unknown --
🕓30/12/2025 ⏳Unknown --
🕓31/12/2025 ⏳Unknown --
🕓01/01/2026 ⏳Unknown --
Эх, епики... Видимо ничего годного не стоит ждать(
до нг раздач норм игры были на слуху, а тут в праздники раздавать игры для узкой аудитории такое себе
Ну у них то по факту праздники считай закончились, НГ там не особо празднуют. Но стартанули они довольно резво с Хогвартсом.
Calisto Protocol тоже раздавали пару дней назад.
А никто и не обещал что будут прям жирные раздачи.
PEGI 7+
Такое не играем.
Интересно, кто то вообще пользует подарочные игры? Сужу по себе, вроде слежу, отслеживаю, пропустил лишь Субнатику которую в самом начале дарили. Но... Вот ничего за годы даже не запустил кроме ГТА, да и то ради интереса, что за онлайн режим. Неделю спустя снёс.
Смотря какие игры, за всё время раздач у меня набралось где около 150 игр из них ещё было куплено за гроши когда давали купоны по бедности, а так смысла не вижу всё подряд брать.
Тоже облом но пофиг её мне отдали на пс4 бесплатно, но тоже такая себе игра.
Продолжают хлам раздавать. Как будет что играбельное сообщите