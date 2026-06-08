Cassette Beasts 2002: ностальгия по 2000-м и более 50 тысяч гибридных форм уже на новом поколении платформ

Издатель Raw Fury и студия Bytten Studio официально анонсировали Cassette Beasts 2002 — продолжение популярной в 2023 году игры о поимке и трансформации существ. Проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC, однако точная дата релиза пока не раскрыта. Уже сам масштаб платформ намекает: разработчики явно рассчитывают на более широкую аудиторию, чем у первой части.

Действие сиквела переносит игроков в Nodnol — стилизованную версию Лондона начала 2000-х, что делает игру не просто продолжением, а своеобразным ретро-взглядом на эпоху. И если оригинальная Cassette Beasts была заметной альтернативой Pokémon с упором на гибридизацию существ, то новая часть, судя по описанию, стремится ещё сильнее расширить систему трансформаций и взаимодействий.

Ключевая идея осталась прежней: игроки записывают, собирают и превращаются в более чем 250 существ. Однако теперь система фьюжна разрастается до внушительных «50 000 комбинаций», что выглядит почти демонстрацией технологической амбиции, нежели просто игровым числом. На фоне современных creature-коллекторов это уже уровень, где стратегия выбора форм может стать важнее, чем сами сражения.

Отдельного внимания заслуживает развитие боевой системы. Противники теперь учатся на действиях игрока и адаптируются, что добавляет игре элемент «живого сопротивления» — редкость для жанра, где ИИ чаще всего действует предсказуемо. Это может сделать каждую встречу менее шаблонной, но и более требовательной к тактическому мышлению.

Социальная составляющая тоже заметно расширена: компаньоны теперь не просто спутники, а полноценные персонажи с историями, квестами и возможностью романтических отношений. В какой-то мере это сближает игру с современными RPG-системами наподобие Persona, где отношения напрямую влияют на боевую эффективность.

В итоге Cassette Beasts 2002 выглядит как попытка не просто повторить успех оригинала, а превратить его формулу в более масштабную и «социальную» RPG-песочницу. Если разработчикам удастся удержать баланс между количеством систем и их глубиной, у нас может появиться один из самых необычных creature-коллекторов следующего поколения.