Cassette Beasts 2002 выйдет в марте 2027 года - ретро-RPG предложит более 250 существ и 50 тысяч комбинаций

Издатель Raw Fury и разработчик Bytten Studio объявили дату выхода Cassette Beasts 2002 — пошаговой RPG с коллекционированием существ. Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК через Steam и Microsoft Store в марте 2027 года.

Действие развернётся в Нодноле — мире, вдохновлённом Лондоном 2000-х годов. Игрокам предстоит исследовать его улицы и другие измерения, где люди и звери существуют бок о бок, а главной задачей станет раскрытие заговора таинственного оккультиста, угрожающего обоим мирам.

В основе Cassette Beasts 2002 лежит знакомая поклонникам жанра система пошаговых сражений. Игроки смогут записывать встреченных существ на кассеты, а затем превращаться в них прямо во время боя. Всего разработчики обещают более 250 видов монстров, причём их можно будет объединять.

Система слияния станет одной из главных особенностей игры: разработчики заявляют о более чем 50 000 комбинаций форм, каждая из которых полностью анимирована. При этом противники смогут адаптироваться к действиям игрока и возвращаться с новыми испытаниями, поэтому привычная тактика не всегда будет работать одинаково эффективно.

Важную роль отведут и спутникам. В игре появятся 12 персонажей, с которыми можно подружиться или завязать романтические отношения. У каждого будут собственная история, мотивация и набор заданий. Укрепление связей со спутниками также позволит создавать более сильные формы существ.

Cassette Beasts 2002 предложит и многопользовательские возможности. Игроки смогут обмениваться кассетами, вместе участвовать в случайных столкновениях и сражаться друг с другом в боях 1 на 1 с адаптацией уровня силы. Кроме того, предусмотрены совместное прохождение сюжетного режима и задания с ограничением по времени.

Таким образом, Cassette Beasts 2002 делает ставку не только на коллекционирование существ, но и на комбинацию тактических сражений, исследование мира и отношения с персонажами. При этом игра должна стать самостоятельной точкой входа в серию для тех, кто прежде не знаком с Cassette Beasts.

Cassette Beasts 2002 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в марте 2027 года.