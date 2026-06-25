Представлен сюжетный трейлер кооперативного PvE-экшена Cast Outs про магический Лондон

Разработчики из независимой студии Twisted Works представили нарративный ролик своего грядущего проекта. Игра переносит пользователей в альтернативную версию Лондона, где магия оказалась реальной, на улицах ожили мифы, а люди и фантастические существа вынуждены уживаться бок о бок. По сюжету в 1920-х годах в мире образовался пространственный разлом, который навсегда изменил привычный облик мегаполиса.

Проект представляет собой кооперативный PvE-экшен, рассчитанный на совместное прохождение в команде от двух до четырех участников. Пользователям предстоит брать на себя динамичные и хаотичные миссии, зачищая город от опасных угроз из другого измерения. Боевая система делает упор на тактическую синергию, физическую магию и командное взаимодействие, где способности персонажей эффективно усиливают друг друга.

Игровой процесс позволит комбинировать различные заклинания, запускать совместные добивания и применять мощные ультимативные приемы. Прохождение миссий будет разбавляться элементами роглайк-системы со случайными модификаторами способностей и бонусами прямо во время вылазок. Авторы описывают свое детище как экшен-песочницу, в которой совмещены высокая скорость перемещения и глубокие механики для творческих экспериментов.

На текущий момент авторы открыли страницы и подтвердили выпуск игры для персональных компьютеров в Steam и консолей PlayStation. О планах по переносу проекта на платформу Xbox создатели пока ничего не сообщали, но в будущем список целевых систем еще может расшириться. Также прямо сейчас можно запросить доступ на плейтест проекта в Steam.