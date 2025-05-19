В Steam можно бесплатно забрать волшебный экшен Cast & Spell в духе Magicka

До завтра —20 мая в 22:00 в Steam проходит временная акция: многопользовательский экшен Cast & Spell можно забрать совершенно бесплатно. Игра, вдохновлённая Magicka, обычно стоит 320 рублей, но пока цена обнулена — и уже завтра вечером она вернётся.

Cast & Spell — это арена сражений для магов, где игроки используют различные стихии, чтобы побеждать в PvP-дуэлях и кооперативных PvE-боях. Здесь можно управлять силами огня, молнии, воды, камня и другими, комбинировать заклинания и использовать тактику в зависимости от режима. По отзывам игроков, проект прост в освоении, но требует настоящего мастерства в бою. Несмотря на скромное количество контента, он уже предлагает динамичные и непредсказуемые магические схватки, особенно в компании друзей.

Судя по обзорам, проект быстро завоёвывает симпатии: недавние отзывы — "очень положительные", а рейтинг на SteamDB составляет 70,68%. Игроки хвалят систему создания заклинаний, стихийные комбо и потенциал для развития.

Интерес вызывает и своеобразная реакция комьюнити: один из самых популярных обзоров подан в ироничной форме и уже стал мемом, собрав десятки отметок "забавно". Но за юмором скрывается реальное одобрение: пользователи отмечают, что у игры есть потенциал для киберспорта, интересной мета-игры и долгосрочной поддержки, если разработчики продолжат обновления.

Для поклонников нестандартных PvP-экшенов с магией — хороший повод попробовать проект до его полноценного релиза. Ведь уже завтра ценник на игру вернется.