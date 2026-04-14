В Steam на подходе очередной хит! Анонсирован кооперативный выживач Castaway Diary с аниме-девочками и крафтом

Разработчик из молодой студии REMIMORY запустили в Steam страницу своего нового амбициозного проекта под названием Castaway Diary: Portal to the Unknown Isles. Новинка представляет собой свежий взгляд на популярный жанр симуляторов выживания и песочниц, заменяя привычную суровую атмосферу на светлое и беззаботное приключение с аниме-девочками.

Действие Castaway Diary разворачивается на таинственных необитаемых островах. Основа игрового процесса базируется на классических для жанра механиках: игрокам предстоит рубить деревья, добывать полезные ископаемые, собирать материалы и использовать их для постройки зданий и различных механизмов. Однако главное отличие игры от конкурентов заключается в ее настроении. Вместо брутального выживальщика под управлением игроков оказываются миловидные аниме-девушки.

Проект гармонично совмещает элементы напряженного экшена и так называемой «медленной жизни». В перерывах между сражениями с местными монстрами — где хрупкие героини ловко орудуют гигантским дробящим оружием — игроки могут в спокойном темпе исследовать окрестности, заниматься обустройством базы или рыбачить. Отдельное внимание авторы уделили системе кастомизации: наряды для персонажей можно шить и настраивать самостоятельно.

Castaway Diary предлагает как одиночное прохождение, так и кооперативный мультиплеерный режим, где пользователи смогут сообща строить базы, добывать ресурсы и сражаться с противниками.

Выход Castaway Diary: Portal to the Unknown Isles в ранний доступ Steam запланирован на 2026 год. Разработчики рассчитывают, что стадия "раннего доступа" продлится от полутора до двух лет, после чего проект будет готов к полноценному релизу.