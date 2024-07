7 минут геймплея сюжетного хоррора The Casting of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight

Behavior Interactive совместно со студией Supermassive Games, работавшей над такими хоррор-играми, как Until Dawn и Dark Pictures, разрабатывают однопользовательскую игру по мотивам вселенной нашумевшей мультиплеерной Dead by Daylight.

Игра под названием The Casting of Frank Stone получила новый 7-минутный игровой процесс, показывающий одного из игровых персонажей, офицера Сэма Грина. В прологе игроки попадают на фабрику с привидениями в роли офицера.

The Casting of Frank Stone использует тот же стиль игрового процесса, что и в старых играх Supermassive, таких как Until Dawn и The Dark Pictures, с характерными элементами, такими как выбор диалогов и QTE.

В игре группа из четырех молодых людей летом 1980 года хочет снять собственный фильм ужасов. Вам придется решать судьбу персонажей, формируя их отношения и выбор. Исследуйте кинематографический кошмар, проверяя свою сообразительность, решая головоломки и реагируя на динамичные события. Проведите персонажей по страшным локациям и ищите подсказки, скрывающие правду.

The Casting of Frank Stone выйдет 3 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.