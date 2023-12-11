Интерактивный хоррор The Casting Of Frank Stone получит перевод на русский язык и даже дубляж

Разработчик и издатель популярного ассиметричного хоррора Dead by Daylight, компания Behaviour Interactive, представила первый проект, который должен расширить их вселенную ужасов. В рамках церемонии The Game Awards был представлен интерактивный хоррор The Casting Of Frank Stone, за создание которого отвечает опытная команда Supermassive Games. Для русскоговорящих фанатов вселенной Dead by Daylight сегодня появились крайне положительные новости. Хоррор The Casting Of Frank Stone получит не только текстовую локализацию на русский язык, но также и официальный дубляж.
Об этом стало известно благодаря недавнему обновлению страницы игры в цифровом магазине Steam. В описании The Casting Of Frank Stone упоминается наличие текстового перевода на русский язык, а также локализированной озвучки. Разработчики отдельно не сообщали о планах на адаптацию хоррора на русский язык, однако это подтверждается на других площадках. Локализация также заявлена в Epic Games Store, PS Store и Microsoft Store.
Наличие официальной русской озвучки в The Casting Of Frank Stone не может не радовать, особенно учитывая интерактивный формат игры. Не исключено, что вместе с озвучкой игра официально выйдет в российском регионе, хотя издатель свою прошлую игру Dead by Daylight снял с продаж.
Респект!
Отлично
"В описании The Casting Of Frank Stone упоминается наличие текстового перевода на русский язык, а также локализированной озвучки."
Душевно, и дюже правильно.
Отличная новость, а то в последнее время даже русский язык не хотят делать, не то что озвучку.
На самом деле в последнее время официальных русских локализаций стало значительно больше. Многие игры на релизе стали получать русский язык от студий, которые десятилетиями игнорировали существование русского языка. Например, все новые части "якудза" имеют русские субтитры. Новые части и ремейки "персона" тоже имеют русский язык. Хотя раньше эти серии игр никогда не переводились официально на русский. Русского языка в играх стало больше. Даже Resident Evil начали не только субтитры делать, но даже официально озвучивают.
Хотя да, некоторые разрабы, особенно на западе, специально удалили русский язык из своих новых игр, чтоб нагадить русским людям. Но таких разрабов меньшинство, даже не смотря на текущую ситуацию в мире. Русского языка в играх в целом стало больше.
Молодцы! Русская озвучка очень важна для человечества. У каждого должна быть возможность сыграть в игру на великом и могучем прекрасном русском языке. Разработчики молодцы!