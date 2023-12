Интерактивный хоррор The Casting Of Frank Stone получит перевод на русский язык и даже дубляж

Разработчик и издатель популярного ассиметричного хоррора Dead by Daylight, компания Behaviour Interactive, представила первый проект, который должен расширить их вселенную ужасов. В рамках церемонии The Game Awards был представлен интерактивный хоррор The Casting Of Frank Stone, за создание которого отвечает опытная команда Supermassive Games. Для русскоговорящих фанатов вселенной Dead by Daylight сегодня появились крайне положительные новости. Хоррор The Casting Of Frank Stone получит не только текстовую локализацию на русский язык, но также и официальный дубляж.

Об этом стало известно благодаря недавнему обновлению страницы игры в цифровом магазине Steam. В описании The Casting Of Frank Stone упоминается наличие текстового перевода на русский язык, а также локализированной озвучки. Разработчики отдельно не сообщали о планах на адаптацию хоррора на русский язык, однако это подтверждается на других площадках. Локализация также заявлена в Epic Games Store, PS Store и Microsoft Store.

Наличие официальной русской озвучки в The Casting Of Frank Stone не может не радовать, особенно учитывая интерактивный формат игры. Не исключено, что вместе с озвучкой игра официально выйдет в российском регионе, хотя издатель свою прошлую игру Dead by Daylight снял с продаж.