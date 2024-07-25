Новый ролик The Casting of Frank Stone посвятили городку Сидар-Хиллз

Новое закулисное видео The Casting of Frank Stone посвящен Сидар-Хиллз — городу, который служит местом действия хоррор-приключения, разрабатываемого Supermassive Games, и который разработчики представили Game Informer.

Это место, построенное вокруг старой фабрики, действующей в начале игры, но заброшенной десять лет спустя, станет одним из сценариев, которые мы будем исследовать по ходу кампании.

В видеоролике разработчики рассказали о том, как они создавали этот сеттинг, пройдя путь от концепт-арта до реального моделирования, которое впервые было выполнено с помощью мощного движка Unreal Engine 5.

Технология, разработанная Epic Games, позволила студии использовать особенно сложные эффекты, благодаря которым удалось создать еще более жуткую атмосферу для The Casting of Frank Stone.

Выходящая 3 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X|S, игра The Casting of Frank Stone обещает стать самым напряженным и захватывающим интерактивным хоррор-проектом, который когда-либо создавали опытные разработчики Supermassive Games.

Игра, действие которой разворачивается в мире Dead by Daylight, расскажет историю о том, как жуткая фигура серийного убийцы Фрэнка Стоуна нависает над маленьким городком Сидар-Хиллз, когда группа молодых друзей решает раскрыть правду о том, что произошло несколькими годами ранее.

Это приведет главных героев к столкновению с неожиданным кошмаром в рамках приключения, которое на этот раз характеризуется наличием системы выбора и последствий, способных привести к последствиям и изменить ход событий.