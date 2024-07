Новый трейлер хоррора The Casting of Frank Stone подтверждает дату выхода в начале сентября

Однопользовательский кинематографический хоррор Dead by Daylight The Casting of Frank Stone выйдет 3 сентября для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store, объявили издатель Behaviour Interactive и разработчик Supermassive Games.

Стандартное издание стоит $39,99, а Deluxe Edition - $49,99. Последнее включает в себя мгновенный доступ к «The Cutting Room Floor», новой функции, позволяющей вернуться к ключевым моментам сюжета и изменить исход персонажа или отыскать пропущенные коллекционные предметы, а также восемь эксклюзивных костюмов. Предварительные заказы доступны уже сейчас.

Тень Фрэнка Стоуна нависла над Кедровыми Холмами, городком, навсегда измененным его жестоким прошлым. Группа молодых друзей узнает, что пропитанное кровью наследие Стоуна оставляет глубокие шрамы на семьях, поколениях и самой ткани реальности.