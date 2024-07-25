Новый видеодневник The Casting of Frank Stone представляет город Сидар-Хиллз

Новый видеодневник The Casting of Frank Stone посвящен Сидар-Хиллз, городу, который является местом действия хоррор-приключения, разработанного Supermassive Games и который разработчики представили Game Informer.

Это место, построенное вокруг старой фабрики, которая работала в начале игры, но десять лет спустя мы находим ее заброшенной: это будет одна из локаций, которые мы будем исследовать во время кампании.

Разработчики рассказали в видеоролике о своем опыте проектирования этого места, переходя от концепт-арта к реальному моделированию, впервые созданному с использованием мощного движка Unreal Engine 5. Технология, разработанная Epic Games, позволила студии использовать особо сложные эффекты, благодаря которым удалось создать еще более тревожную атмосферу для The Casting of Frank Stone.

Выход The Casting of Frank Stone состоится 3 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.