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The Casting of Frank Stone 2024 г.
Адвенчура, Ужасы
6.7 24 оценки

Похоже, что The Casting of Frank Stone выйдет уже 3 сентября - информацию об этом нашли на сайте игры

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня один из пользователей обнаружил на сайте игры The Casting of Frank Stone информацию о том, что релиз предстоящего хоррора от студии Supermassive Games состоится уже 3 сентября.

Действие игры разворачивается в вымышленном городке Сайдар-Хиллз, который так и не оправился от кровавых событий прошлого. Местные жители по сей день мучаются от деяний маньяка Фрэнка Стоуна, бесследно исчезнувшего много лет назад. Группа подростков случайно раскрывает страшную тайну Стоуна, связанную со сталелитейным заводом, где когда-то произошла череда жестоких убийств.

The Casting of Frank Stone выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гремлин666

УУУУУУУАААААААААА типа мороз по коже от страха!!!!!!!!!!!

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