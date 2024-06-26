Похоже, что The Casting of Frank Stone выйдет уже 3 сентября - информацию об этом нашли на сайте игры

Как стало известно, сегодня один из пользователей обнаружил на сайте игры The Casting of Frank Stone информацию о том, что релиз предстоящего хоррора от студии Supermassive Games состоится уже 3 сентября.
Действие игры разворачивается в вымышленном городке Сайдар-Хиллз, который так и не оправился от кровавых событий прошлого. Местные жители по сей день мучаются от деяний маньяка Фрэнка Стоуна, бесследно исчезнувшего много лет назад. Группа подростков случайно раскрывает страшную тайну Стоуна, связанную со сталелитейным заводом, где когда-то произошла череда жестоких убийств.
The Casting of Frank Stone выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
УУУУУУУАААААААААА типа мороз по коже от страха!!!!!!!!!!!