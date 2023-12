Пугающий трейлер игры The Casting of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight от создателей The Dark Pictures

Как сообщалось, на церемонии награждения The Game Awards появилась именитая студия Supermassive Games. Эта команда известна прежде всего благодаря таким качественным интерактивным хоррорам, как Until Dawn, The Dark Pictures и недавнему The Quarry. Прямо сейчас они работают над платформером Little Nightmares 3, однако готовы порадовать поклонников еще одним фирменным ужастиком, на этот раз во вселенной Dead by Daylight. Давайте посмотрим дебютный трейлер игры The Casting of Frank Stone.

Перед нами узнаваемый стиль Supermassive Games. Проект представляет собой атмосферный хоррор с проработанной историей и различными персонажами, судьба которых будет зависеть исключительно от решений игроков во время прохождения. Главной особенностью игры станет вселенная Dead by Daylight, которая впервые подробно расскажет о себе игрокам. Разработчики постарались раскрыть мифологию этого мира и создать напряженный сюжет, который должен понравиться как фанатам, так и новичкам.

Тень Фрэнка Стоуна нависла над Кедровыми Холмами, городом, навсегда изменившимся его жестоким прошлым. Группа молодых друзей узнает, что пропитанное кровью наследие Стоуна оставляет глубокие шрамы на семьях, поколениях и самой ткани реальности.

В недрах орегонского сталелитейного завода жуткие преступления убийцы-садиста порождают ужасы, не поддающиеся пониманию. Погрузитесь в тайну Кедровых Холмов вместе с оригинальным составом персонажей, связанных вместе в извращенном путешествии, где все не так, как кажется.

Каждое ваше решение формирует сюжет и влияет на судьбы персонажей. Наполненная эмоциональными переживаниями и ужасом, она расскажет о том, как простое решение может стать поистине душераздирающей дилеммой.

Релиз The Casting of Frank Stone должен состояться уже в следующем году на ПК и консолях.