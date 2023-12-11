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The Casting of Frank Stone 2024 г.
Адвенчура, Ужасы
5 3 оценки

Разработчики показали несколько скриншотов хоррора The Casting of Frank Stone во вселенной Dead by Daylight

butcher69
Новости

Представив на выставке TGA 2023 однопользовательский хоррор The Casting of Frank Stone, команда Supermassive вновь погрузилась в мрачную атмосферу нового сюжетного проекта во вселенной Dead by Daylight и поделилась с нами небывалыми изображениями и множеством деталей сюжета и геймплея.

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Скриншоты, предоставленные нам британскими разработчиками, позволяют ознакомиться с некоторыми кошмарными сценариями, которые станут фоном для следующей хоррор-одиссеи от создателей Until Dawn, The Quarry и Dark Pictures Anthology.

Игровые кадры The Casting of Frank Stone переносят нас в Кедровые Холмы, вглубь сталелитейного завода в Орегоне, где происходят "жуткие преступления, совершенные садистом-убийцей, монстром, который будет виновен в ужасах, выходящих за рамки человеческого понимания". Наша задача — проследить за подвигами группы молодых друзей, которые, движимые любопытством узнать тайны убийцы из Седар-Хиллз, отправятся на место его преступлений, чтобы докопаться до загадки его исчезновения.

В соответствии с традициями всех интерактивных игр от Supermassive, каждое решение, которое мы принимаем по ходу игры, будет отражаться на истории и судьбе отдельных персонажей, среди "томительных дилемм и решений "жизнь или смерть", которые предстоит принять в приключении, наполненном ужасами и шокирующими эмоциями".

Выход The Casting of Frank Stone ожидается в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox X|S.

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