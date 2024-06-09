Supermassive Games поделилась новыми кадрами и деталями The Casting of Frank Stone на Future Games Show

Студии Supermassive Games и Behaviour Interactive, во время презентации Future Games Show показали новое видео посвященное The Casting of Frank Stone, в котором поделились новыми кадрами и подробностями предстоящей игры.
Старший креативный директор Behaviour Interactive Дэйв Ричард сказал, что студия видела желание фанатов увидеть одиночную игру по вселенной Dead by Daylight, поэтому они и решились на создание такого проекта.
Стив Госс, креативный директор Supermassive Games, добавил, что The Casting of Frank Stone будет представлять из себя классическую кинематографическую приключенческую игру от Supermassive, в которой разработчики расскажут мрачную историю серийного убийцы, которая началась с исчезновения ребенка в 1963-м году.
The Casting of Frank Stone выйдет в 2024-м году на PC, PS5 и Xbox Series X/S, точную дату релиза объявят позже.
Кажется намечается что то шедевральное))) // Илья Дроздов