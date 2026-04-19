ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Castle Craft 28.04.2025
Состоялся полноценный релиз воксельной стратегии Castle Craft

Extor Menoger Extor Menoger

Сегодня, 19 апреля 2026 года, состоялся выход версии 1.0 игры Castle Craft от студии Twin Earth и издательства Astra Logical. Проект покинул стадию раннего доступа, в которой находился 11 месяцев. Игра представляет собой смесь воксельной песочницы, защиты башен и стратегии с элементами экшена.

Свежее обновление принесло в игру редактор уровней, позволяющий создавать собственные карты и делиться ими с другими пользователями. Разработчики добавили режим быстрых сражений, динамическую смену времени суток, а также систему погодных явлений. Важным нововведением стала симуляция жидкостей, благодаря которой вода, лава и болота теперь оказывают влияние на игровой процесс. Для работы с текучими материалами авторы внедрили 2 новых здания.

Помимо контента создатели провели масштабную оптимизацию производительности и исправили множество технических ошибок. При этом многопользовательский режим в игре пока отсутствует. Представители студии отметили, что реализация сетевого кода является слишком сложной задачей для команды из 2 человек, однако они продолжают изучать возможность внедрения мультиплеера в будущих обновлениях.

До 3 мая игру можно приобрести со скидкой 50 процентов за 355 рублей при стандартной стоимости 710 рублей.

Релизы
3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ох уж эти "полноценные" релизы, которые потом будут патчить годами...