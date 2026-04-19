Состоялся полноценный релиз воксельной стратегии Castle Craft

Сегодня, 19 апреля 2026 года, состоялся выход версии 1.0 игры Castle Craft от студии Twin Earth и издательства Astra Logical. Проект покинул стадию раннего доступа, в которой находился 11 месяцев. Игра представляет собой смесь воксельной песочницы, защиты башен и стратегии с элементами экшена.

Свежее обновление принесло в игру редактор уровней, позволяющий создавать собственные карты и делиться ими с другими пользователями. Разработчики добавили режим быстрых сражений, динамическую смену времени суток, а также систему погодных явлений. Важным нововведением стала симуляция жидкостей, благодаря которой вода, лава и болота теперь оказывают влияние на игровой процесс. Для работы с текучими материалами авторы внедрили 2 новых здания.

Помимо контента создатели провели масштабную оптимизацию производительности и исправили множество технических ошибок. При этом многопользовательский режим в игре пока отсутствует. Представители студии отметили, что реализация сетевого кода является слишком сложной задачей для команды из 2 человек, однако они продолжают изучать возможность внедрения мультиплеера в будущих обновлениях.

До 3 мая игру можно приобрести со скидкой 50 процентов за 355 рублей при стандартной стоимости 710 рублей.