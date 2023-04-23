Игра в жанре защиты башни Castle of Alchemists выходит в раннем доступе 12 мая ©

Команда Machiavelli и Catoptric Games сообщили, что Castle of Alchemists, инди-игра в жанре Tower Defense с пиксельной графикой, будет выпущена в раннем доступе Steam 12 мая 2023 года.

Castle of Alchemists в раннем доступе предлагает 12 уровней, уникальных врагов, более 15 типов ловушек, 3 типа башен и полнофункциональную систему крафта с 15 рецептами и 47 предметами со случайно сгенерированными функциями. Также есть 12 различных условий, таких как замораживание, сжигание и отравление, которые игроки могут применять к врагам для настройки своей стратегии.

Castle of Alchemists, разрабатывавшаяся в течение двух лет, представляет собой динамичную игру, сочетающую в себе жанры шутера с видом сверху и защиты башни с элементами RPG. В Castle of Alchemists вы возьмете на себя роль Bellator, усиленного алхимией суперсолдата, которому поручено защищать замок от множества врагов. Используйте разные виды ловушек, оружия, башен и предметов, чтобы защитить последний оплот алхимиков.