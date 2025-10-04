Castle of Heart: Retold вышла на ПК и консолях - приключение славянского воина с обновлённой графикой и новой концовкой

Расширенная версия приключенческого экшена Castle of Heart: Retold официально вышла на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. В честь релиза разработчики представили свежий трейлер, сосредоточенный на геймплее и визуальных улучшениях.

В ролике показаны динамичные сражения с обычными врагами и могучими боссами, а также элементы платформинга — главная часть игрового процесса. Игрокам предстоит примерить роль славянского воина Сварана, которому нужно победить колдуна — слугу мрачного божества Чернобога.

Одной из ключевых особенностей игры остаётся уникальная механика распадающегося тела героя: чтобы не потерять человечность, Сваран должен поддерживать серию убийств, не давая своему телу окончательно окаменеть.

Castle of Heart: Retold предлагает обновлённую графику, переработанный интерфейс и альтернативную концовку, недоступную в оригинальной версии. Однако русская локализация пока отсутствует.